Melanight (La Bataille des couples 3) exclue avec Julie après leur altercation : elle s'explique

Depuis le début de La Bataille des couples 3, l'ambiance est hyper tendue entre Sarah Fraisou, Julie, Melanight et Romain Benn. Les deux potes de Mélanie Amar ne valident pas vraiment son chéri, notamment à cause des propos choquants qu'il a pu tenir avant de se mettre officiellement en couple avec Melanight. Les clashs et les disputes s'enchaînent... Ce n'était d'ailleurs qu'une question de temps avant que la situation ne dérape. Tout a basculé après la cérémonie où Romain Benn a une nouvelle fois subi des attaques de Sarah Fraisou et Julie.

"Nous en sommes venues aux mains"

Que s'est-il passé ? Une violente altercation entre Melanight et Julie a éclaté ! Elles en sont d'ailleurs venues à se taper dessus. Résultat ? Elles ont été exclues de l'aventure et comme il s'agit d'une émission en couple, Romain Benn et Thibaud ont pris la porte avec elles.

Un an plus tard, Mélanie revient sur cette bagarre : "À la suite de cette cérémonie, le jour d'après, Romain a été victime de moqueries. Le ton est monté. Malheureusement, dans la journée, Julie et moi, nous en sommes venues aux mains. Étant donné qu'il est interdit de se battre sur un tournage, nous avons été exclues toutes les deux et donc tous les quatre." Une bagarre qui a mis un terme à leur amitié puisqu'elles ne se parlent plus aujourd'hui. Julie a quand même accusé Romain d'avoir trompé Melanight. Des accusations démenties par le couple.