Melanight et Romain Benn : tue-l'amour, première fois, fantasme célèbre... ils balancent (Interview)

En couple officiellement depuis La Villa des Coeurs Brisés 6, Romain Benn et Melanight ont participé ensemble à La Bataille des couples 3 aux côtés de Tiffany et Raphaël Pépin, Sarah Fraisou et Ahmed, Eva Ducci et Vivian Grimigni ou encore Anaïs Camizuli et Eddy. On ne sait pas encore s'ils ont gagné la compétition, mais une chose est sûre : l'aventure n'a pas mis fin à leur histoire comme cela a pu être le cas pour Abou et Leana et Thibaut et Julie, qui a critiqué la diffusion tardive de l'émission.

L'interro surprise de Melanight et Romain Benn

Tout va même pour le mieux entre eux depuis. Ils ont d'ailleurs développé leur business sur YouTube. Melanight et Romain Benn, qui parlent de fonder une famille, sont donc inséparables dans leur vie personnelle et professionnelle, mais se connaissent-ils vraiment bien ?

PRBK a eu l'occasion de tester leur couple lors d'une interview spéciale. Date de naissance, pire phobie, vrai métier, fantasme célèbre, âge de la première fois, tue-l'amour... les deux influenceurs jouent au jeu de l'interro surprise et balancent quelques dossiers comme par exemple sur les talents culinaires de Melanight et sa première fois avec un mec 😂

