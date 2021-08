Melanight (La Bataille des couples 3) et Romain Benn, bientôt le bébé ? "On en parle" (Interview)

Melanight et Romain Benn bientôt parents ?

Après des retrouvailles explosives dans La Villa des Coeurs Brisés 6, Romain Benn et Melanight ont officialisé leur couple. Ils sont inséparables que ce soit dans la vie professionnelle que personnelle. Les amoureux passent d'ailleurs pas mal de temps à tourner des vidéos YouTube pour le plus grand kiffe de leurs abonnés. En bref, Melanight et Romain Benn sont plus complices que jamais, mais ont-ils d'autres projets à deux, comme fonder une famille par exemple ?

PRBK a eu l'occasion de poser la question aux deux candidats de La Bataille des couples 3 en interview : "Ben oui. On en parle", nous a confié Romain Benn. Melanight en a alors profité pour lui demander : "C'est pour quand ?" La réponse ? "Je ne sais pas, encore quelques mois peut-être." Bon, ils ne semblent pas encore d'accord sur le timing pour avoir un enfant.

Ils ne sont pas non plus sur la même longueur d'onde quand il s'agit de la jalousie dans un couple. "La jalousie c'est l'expression des sentiments et de l'amour. Tu ne peux pas ne pas être jaloux si tu es amoureux" pour l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 tandis que pour le gagnant de la version française de The Circle, "il y a des limites dans la jalousie" : "Il ne faut pas que ça devienne un enfer pour l'autre."

