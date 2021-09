Melanight (La Bataille des couples 3) et Romain Benn réagissent aux accusations d'infidélité

Melanight et Romain Benn ont vécu un début de relation assez compliqué. Au départ, le gagnant de The Circle France ne souhaitait pas se mettre en couple avec l'influenceuse et est même allé jusqu'à la traiter de "bimbo" et de "p*te". Les potes de Melanie Amar, Sarah Fraisou et Julie Bertin, n'ont pas du tout apprécié ses propos et n'ont pas hésité à lui faire savoir lors de La Bataille des couples 3. Leurs désaccords ont créé de gros clashs dans l'aventure, à tel point que Romain Benn, Melanight et Julie auraient été virés après une violente altercation.

Melanight donne 1 000 euros si une preuve sort

Alors que l'amitié de Sarah Fraisou et Melanight a survécu à La Bataille des couples 3, ce n'est pas le cas de celle de Julie et Melanight. Une réconciliation ne semble pas à l'ordre du jour, d'autant plus que l'ex-candidate de La Villa des Coeur Brisés 6 a accusé Romain Benn d'être infidèle : "Il n'y a pas longtemps, ils sont partis à Cancun et qu'est-ce que t'as fait à Cancun ? T'as pas fini ta soirée avec des meufs ? T'as pas apparemment trompé Melanight ?", a balancé Julie sur ses réseaux sociaux. Des accusations que n'a pas cru Melanight.

L'ex-candidate des Anges 9 a réagi aux propos de son ancienne pote en story sur Instagram : "Je vais être très simple avec tout le monde. Je ne vous crois pas donc si vous avez une preuve que mon mec m'a trompée, eh ben, prenez moi une photo, une capture d'écran. La personne qui me donne une preuve que mon mec m'a trompée, je lui donne 1 000 euros, on va faire comme ça. Avant de rentrer dans mon cerveau pour me faire douter de moi, de mon couple et de mon chéri, et détruire mon couple, ayez une preuve, vous aurez de l'argent et moi comme ça, je serai moins teubé. Les histoires entre Julie et Romain, je ne veux pas m'en mêler." Ça a le mérite d'être clair !