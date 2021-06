Julie (La Villa des Coeurs Brisés 6) s'explique après son départ : "Je me suis complètement perdue"

"J'ai voulu jouer"

Julie Bertin revient ensuite sur son triangle amoureux avec Jonathan Matijas et Thibaud : "Quand je suis arrivée au début, j'étais dans un bon mood, j'ai bien rigolé. Quand il y a eu l'histoire avec John, ça c'est compliqué parce que je doutais énormément de sa sincérité et je suis devenue un peu parano. Après, Thibaud est arrivé et pareil au final. Je n'arrivais pas à savoir s'il était honnête et moi, je ne savais pas ce que je voulais au final. J'ai voulu jouer et je me suis complètement perdue. A la fin de l'aventure, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi."