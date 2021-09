Melanight (La Bataille des couples 3) et Romain Benn, la rupture ? Leur réponse à la rumeur

Alors que Romain Benn et Melanight filaient enfin le parfait amour, la diffusion de La Bataille des couples 3 est venue raviver de mauvais souvenirs qu'ils auraient sûrement préféré oublier. Le tournage s'est pourtant déroulé il y a un an, mais les tensions entre Julie, Romain et Melanight, qui en sont venus aux mains, n'ont pas disparu pour autant. Julie Bertin a d'ailleurs accusé l'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 d'avoir trompé sa meuf lors de leurs vacances à Cancun. Une rumeur rapidement démentie par Romain Benn.

Romain et Melanight séparés ? Ils répondent

Melanight a elle aussi réagi en expliquant qu'elle offrira 1 000 euros à la personne qui lui donnera une preuve des infidélités de son mec. Les accusations de Julie n'auront donc pas mis un terme à la relation de son ancienne pote et Romain. Et si finalement, toutes ces histoires avaient eu raison de leur histoire ? Depuis quelques jours, certains internautes se demandent s'ils sont toujours en couple ou non. Ils ont remarqué qu'ils ne se suivaient plus sur Instagram et que Melanight avait quitté leur domicile avant de poster un message où elle demandait pardon. Alors, les deux candidats de La Bataille des couples 3 se sont-ils séparés ?

La réponse est... non ! En revanche, Romain et Mélanie ont bien eu une violente dispute : "Oui, on s'est disputé parce qu'il y avait un désaccord entre nous. (...) Le sujet sur lequel on s'est embrouillé c'était sur la vision du couple. Pour moi, c'est la complicité, la liberté et la confiance et il y a l'un de ces piliers qu'elle ne respecte pas trop. Aussi en gros, je n'aime pas trop ses potes et elle n'aime pas du tout les miens. Donc on fait comment ? Aidez-nous s'il vous plait, trouvez-moi une solution ! Vu qu'on n'a pas trouvé de solution sur le coup, elle a réagi avec impulsivité. Elle m'a banni, elle m'a bloquée et elle s'est barrée, on est resté 2 jours sans se parler."