Rym Renom et Vincent Queijo parents : ils dévoilent le sexe et le prénom de leur deuxième enfant

Le bébé de Rym et Vincent "va bien"

C'est le 16 janvier 2022 que Rym Renom - la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a donné naissance à son deuxième enfant. Un heureux événement pour elle et Vincent Queijo, son compagnon, qui ne s'est malheureusement pas déroulé dans les meilleures conditions. Comme l'a récemment confié la jeune femme sur Instagram, sa grossesse a dû être interrompue en urgence à l'hôpital après la découverte d'un rythme cardiaque anormal pour le bébé.

Une situation qui a logiquement plongé le couple dans l'angoisse mais qui, c'est désormais officiel, est de l'histoire ancienne. Comme vient de le révéler Rym à l'occasion d'une story publiée ce samedi 22 janvier 2022, le bébé "va bien" et "commence à téter, petit à petit", ce qui fait la fierté de ses deux parents.

Rym dévoile le prénom de son enfant

Aussi, soulagée de savoir que son enfant prématuré ne risque plus rien aujourd'hui, Rym a réservé une belle surprise à ses abonnés en leur dévoilant le sexe et le prénom de cet enfant, "C'est une fille. Elle s'appelle Alma." Un choix peu commun ? Oui, mais une évidence pour le couple. "Dès qu'on a su que c'était une fille, on s'est mis d'accord instantanément et on s'est dit qu'elle s'appellerait Alma", a-t-elle ainsi révélé.

La raison ? "Le fait que ce prénom ait une signification en arabe, en portugais et en espagnol, nos origines, c'était super important pour nous." Aussi, comme elle l'a ensuite expliqué, Alma signifie "la savante" en arabe, tandis qu'il correspond à "l'âme" en espagnol et portugais. Difficile de faire plus mignon.

Vincent heureux d'être entouré de princesses

De son côté, Vincent Queijo a lui aussi célébré la venue au monde de cette petite Alma. Sur son compte Instagram, le candidat de télé-réalité n'a pas caché son bonheur d'être le papa d'une deuxième petite fille, moins de deux ans après l'arrivée au monde de Maria Valentina.

"Quel bonheur immense, merci Rym de m'avoir offert les deux plus beaux cadeaux de ma vie, merci d'être si forte au quotidien, s'est-il exclamé. Je n'ai qu'une hâte, qu'on soit tous les 4 à la maison à faire des 'câlins famille'. Papa est l'homme le plus heureux du monde dans ce nouveau royaume de princesses".