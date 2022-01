Rym Renom et Vincent Queijo parents pour la 2ème fois : le bébé né prématuré, "Il y a eu des complications"

Rym Renom et Vincent Queijo parents pour la 2ème fois : il s'exprime sur cette naissance compliquée sur Instagram

C'est fait : Rym Renom et Vincent Queijo sont parents pour la deuxième fois. Après la naissance de leur fille Maria Valentina en 2020, les deux stars de télé-réalité ont accueilli leur 2ème bébé. On ne connaît pour l'instant pas le sexe ni le prénom de ce nouvel enfant, né dans des circonstances difficiles. Sur Instagram, l'ex-candidat de Secret Story a annoncé la naissance et expliqué que le bébé et la maman qui est au casting de Mamans & Célèbres sont en soins à l'hôpital après cet accouchement prématuré.