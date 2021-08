Vincent Queijo bientôt (de nouveau) papa : Rym Renom est enceinte de leur 2e enfant

Rym Renom enceinte de son 2e enfant !

Alors que Rym Renom et Vincent Queijo sont en plein préparatifs de leur mariage (ils se sont fiancés en août 2020), une petite surprise vient s'inviter à la fête : un deuxième bébé ! L'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 est de nouveau enceinte, moins d'un an après la naissance de sa fille Maria Valentina : elle est venue au monde en septembre 2020.

C'est sur Instagram que Rym a annoncé cette excellente nouvelle : "Heureuse de vous annoncer l'arrivée de notre deuxième merveille !!! Je vais enfin pouvoir me livrer à vous et partager tous les moments à venir", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle tenant son échographie aux côtés de Vincent Queijo et Maria Valentina. De son côté, le participant à Mamans & Célèbres a posté presque la même photo : "Un deuxième cadeau du ciel. La famille s'agrandit", a-t-il confié.