Rym Renom va devoir accoucher prématurément à cause d'une maladie : "je prends ma tension tout le temps"

"On devrait me déclencher d'ici quelques semaines"

Celle qui s'est fait connaître en France dans La Villa des Coeurs brisés 5 a aussi indiqué que cette maladie pourrait pousser les médecins à déclencher son accouchement plus tôt que prévu. "On m'a annoncé aussi la semaine dernière qu'on devrait me déclencher d'ici quelques semaines. J'ai dû avancer mon rendez-vous avec ce professeur pour qu'il puisse me rassurer et qu'on parle un peu plus sur le sujet" a déclaré la jeune femme enceinte de huit mois, inquiète. On souhaite plein de courage à la petite famille et plus particulièrement une bonne fin de grossesse à la future maman.