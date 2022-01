Rym Renom maman : "J'avais peur de perdre notre bébé", elle se confie sur son enfant prématuré

Rym Renom maman : "Je me souviens juste de la peur et l'angoisse qui m'envahissaient... cette peur de perdre notre bébé"

Rym Renom et Vincent Queijo se sont rencontrés dans La Villa des Coeurs Brisés 5 et depuis, ils filent le parfait amour. Ils sont devenus parents d'une petite fille, Maria-Valentina, née en 2020 et ont récemment eu un deuxième enfant. Mais les candidats que vous pouvez voir dans Mamans & Célèbres sur TFX ont précisé sur leurs réseaux qu'il y a eu des complications pour l'accouchement de leur deuxième enfant, qui est né prématuré.

Le papa, Vincent Queijo, avait donné des nouvelles rassurantes du bébé dans ses stories. Et maintenant c'est la maman, Rym Renom, qui s'est exprimée sur Instagram. "Après quelques jours de silence et surtout d'angoisse je retrouve enfin la force et le sourire pour vous raconter mon expérience et la fin de ma grossesse..." a-t-elle écrit en légende d'un post Instagram montrant une photo en noir et blanc de ses mains serrant celles de son chéri à l'hôpital.