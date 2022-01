Vincent Queijo : nouvelles rassurantes de Rym et leur bébé prématuré, "J'ai enfin pu rencontrer mon enfant"

Ce mercredi 19 janvier, celui qui a rencontré la femme de sa vie dans La Villa des coeurs brisés 5, a donné des nouvelles rassurantes. "J'ai enfin pu rencontrer mon enfant. Aujourd'hui, plus que jamais, je commence à réaliser que j'ai deux enfants. C'est incroyable de me dire ça alors que j'étais tout seul il y'a trois ans" s'est-il réjoui, avant de donner des nouvelles de la maman, qui avait expliqué être atteinte d'une maladie avant son accouchement : "Rym va bien. Elle est complètement déconnectée du monde extérieur. Elle reste près de son enfant et s'en occupe à la perfection." "Les nouvelles sont plutôt positives ce matin, même si nous restons sur nos gardes" précise-t-il. Autre bonne nouvelle : Maria-Valentina, qui "comprend tout" a enfin pu rencontrer son petit frère ou sa petite soeur. Concernant le sexe et le prénom du bébé, Vincent est resté évasif : "Il y a beaucoup de gens qui nous demandent le prénom et tout, vous le saurez en temps et en heure".