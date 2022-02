Les Princes de l'amour 9 déprogrammé, les candidats furieux : "Vous avez sali ce magnifique programme"

Haneia, qui aurait eu un gros clash sur le tournage des Marseillais, a également exprimé sa tristesse : "Je ne vais pas vous le cacher, je suis extrêmement choquée et surprise qu'un tel programme, qui faisait partie des meilleurs en France, ait pu être déprogrammé pour diverses et autres raisons qui ont pu le polluer. Ça me rend triste pour l'équipe de production qui est brillante. Ça me rend triste pour les candidats qui ont tout donné et qui ne seront pas diffusés. Ça me rend triste également pour Beverly et son chéri, félicitations pour votre mariage". Neverly, de son côté, a commencé par remercier la production et a, elle aussi, laissé entendre que certains candidats étaient responsables de la décision de la chaîne. "C'est à cause de certaines personnes qu'on en est là aujourd'hui et c'est vraiment dommage" affirme-t-elle, avant de poursuivre en incitant ses abonnés à regarder la suite de l'aventure sur Salto et 6play.