La Villa des coeurs brisés 7 : un candidat serait déjà en couple à l'extérieur, grosses sanctions à venir ?

Un casting prometteur

Cette nouvelle saison intrigue déjà les fans du programme. Récemment, le compte instagram spécialiste de la télé-réalité Shayara TV a dévoilé le casting complet présent au coup d'envoi de l'aventure. Aux côtés de Yannick, on devrait retrouver Nicolas Ferrero et Flo Andre des Marseillais, Lena des Princes de l'amour 9, récemment déprogrammé, Emma Keitmann des Vacances des Anges 4 et Carla Talon, Giovanni, Charlotte Bobb et Anissa de 10 couples parfaits. Nous devrions également assister au retour en télé-réalité de Camille Froment après sa rupture douloureuse avec le père de sa fille. La jeune femme aurait d'ailleurs une problématique très lourde. Tout ce beau monde serait accompagné de plusieurs coeurs brisés anonymes : Joezy, Elyza, Julien et une influenceuse nommée Isabelle.