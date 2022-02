Les princes de l'amour 9 déprogrammé : où suivre la suite des épisodes et voici ce qui vous attend

L'arrêt de l'émission arrive au plus mauvais moment ! Au vu des images post-générique, la saison aurait dû s'achever en apothéose avec notamment la demande en mariage de Noah à Beverly Bello. Les deux amoureux s'étaient rencontrés dans la saison précédente et ont donc choisi de sceller leur union dans le programme de leur rencontre, mais cette décision ne semble pas ravir tout le monde... Qui va venir perturber ce moment magique ? Léna va-t-elle choisir de sauver Adrien ou Kentin ? Que réserve l'agence à Anthony Alcaraz et Marwa ? Matthias Lammari, Alex Giudi, Nerverly, Léana et Antoine Goretti, dont l'aventure a été spoilée par un autre candidat, trouveront-ils l'amour ? Réponse sur les plateformes 6play et Salto.