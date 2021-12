Benoît Assadi en couple avec Jesta grâce à Koh Lanta : "Une fois les poteaux finis, c’était limpide"

Jesta et Benoît, un couple né grâce à Koh Lanta

Aussi incroyable que cela puisse paraître : il est presque plus simple de trouver l'amour sur l'île de Koh Lanta que sur Tinder. En effet, malgré le manque de PQ et les diarrhées régulières, un tartre plus épais sur les dents que le mur d'une maison la faute à l'absence de dentifrice et des odeurs corporelles capables de faire fuir un putois, il n'est pas rare de voir certains candidats avoir le coup de foudre l'un pour l'autre.

Et parmi les couples emblématiques qui sont nés grâce à l'émission, on peut bien évidemment citer Thomas et Myriam qui ont officialisé leur relation cette année, mais surtout : Jesta Hillmann et Benoît Assadi. Depuis leur rencontre en 2016, les deux anciens aventuriers de TF1 sont aujourd'hui mariés et parents de deux enfants : Juliann et Adriann.

Les aventuriers ne se rendaient compte de rien

Une histoire aussi belle que forte sur laquelle Benoît est récemment revenu à l'occasion de la publication du livre Koh-Lanta, 20 ans d'émotions racontés par les aventuriers (éditions Hors Collection). "Tomber amoureux, ça a été une surprise. Je ne pensais pas du tout tomber amoureux sur Koh Lanta", a-t-il admis durant son témoignage. Et même si l'histoire n'a commencé qu'après, elle a été le résultat de tout ce qu'on a partagé avec Jesta."

Oui, Benoît l'a bien précisé, leur histoire est née progressivement sans qu'ils ne s'en rendent compte. Bien qu'ils soient aujourd'hui inséparables, Jesta et lui n'ont eu, à aucun moment, la tête à une quelconque romance durant leur aventure, "Je ne m'en rendais pas compte tant qu'on était dans notre aventure, mais, une fois que les poteaux se sont finis, c'était limpide dans nos têtes". Il l'a ajouté ensuite, "Dès que le jeu s'est terminé, il était clair que c'était de l'amour. Avant, comme il y a la faim, le froid, on n'y pense pas. Ce coup de coeur a été encore plus surprenant que le fait de gagner".

Bref, si le coup de foudre a donc été immédiat, Jesta et Benoît ne l'ont finalement réalisé que quelques jours/semaines plus tard. Une nouvelle preuve que participer à Koh Lanta dérègle totalement l'esprit humain !