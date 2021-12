Koh Lanta, La Légende : poils, tartre, odeur... Les aventuriers se confient sur l'hygiène dans le camp

Après Koh Lanta, La Légende, voilà le livre où plusieurs aventuriers témoignent sur les coulisses et en particulier l'hygiène

Les téléspectateurs du jeu de survie animé par Denis Brogniart se remettent à peine de Koh Lanta, La Légende. Cette saison Koh Lanta All Stars 2021 a été particulièrement marquante, entre les affaires de tricheries et le fait qu'il n'y a pas de gagnant. Et maintenant, les fans vont pouvoir acheter le livre Koh Lanta, 20 ans d'émotions racontés par les aventuriers pour en apprendre plus sur les coulisses du tournage des différentes éditions de Koh Lanta. A noter que la préface est signée de Denis Brogniart et que les revenus du livre seront reversés au Fonds pour Bertrand-Kamal.

Et dans cet ouvrage, on peut notamment lire sur les conditions d'hygiène sur le camp. "Tu vois que la nature humaine est bien faite et reprend vite ses droits à Koh Lanta. Des poils qui repoussent sous les bras chez les nanas. Nous, les hommes, c'est la barbe..." a expliqué Mohamed, "On devait dégager une petite odeur quand même, parce que les moustiques ne nous approchaient même plus. Coumba utilisait du charbon pour se laver les dents. À mon retour, le dentiste m'a enlevé une sacrée dose de tartre. Pour les dents, Koh Lanta, c'est méchant. Moi, j'en prends soin".