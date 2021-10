Thomas et Myriam (Koh Lanta 2021) en couple : les ex-aventuriers officialisent enfin leur relation

Peut-on trouver l'amour sur l'île de Koh Lanta ? A priori, la réponse est "oui". Malgré le manque de douche, l'absence de brosses à dents et des problèmes de PQ, il n'est en effet pas rare de voir des candidats se séduire et repartir avec autre chose de bien plus fort que le chèque des 100 000€ promis au vainqueur. Oui, l'amour n'a pas de prix et ce ne sont pas Thomas et Myriam qui nous contrediront.

Tandis que les deux candidats de l'émission "Les Armes Secrètes" - diffusée au début de l'année 2021 sur TF1, étaient au centre de rumeurs de couple depuis de nombreux mois, ce qu'ils avaient jusqu'à présent toujours démenti (malgré des indices plus que gros), le duo a finalement décidé de tout avouer, lassé de se cacher.

Thomas fait une déclaration d'amour à Myriam

C'est donc sur Instagram que Thomas a officialisé la nouvelle ce samedi 23 octobre 2021. Après avoir posté deux photos d'eux, le jeune homme a notamment laissé parler son coeur en déclarant : "Voilà 1 an que l'on a débuté l'aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue... Ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher. Aujourd'hui nous sommes toujours un binôme dans la vie plus soudé que jamais."

Puis, visiblement heureux de pouvoir tout dévoiler au grand jour, Thomas a fait une belle déclaration d'amour à sa moitié, "Tu as été là dans le moment le plus dur de ma vie, tu as su me soutenir, être présente sans jamais me juger sans jamais me lâcher. Je serai toujours là pour te protéger, te soutenir et prendre soin de toi. Toi et moi c'était écrit, c'était une évidence... Je t'aime". C'est aussi mignon qu'un téléfilm de Noël avec Vanessa Hudgens.