Thomas et Myriam (Koh Lanta 2021) : vacances en duo aux Caraïbes après les rumeurs de couple

En mai dernier, Thomas - candidat emblématique de l'émission Koh Lanta, les armes secrètes, mettait fin à une surprenante rumeur. Souvenez-vous, l'aventurier était soupçonné d'avoir quitté sa copine afin de se mettre en couple avec Myriam, une autre candidate du jeu de TF1 rencontrée sur l'île. Dans TPMP, il déclarait notamment, "Il ne se passe rien. C'est juste une pote à moi. Comme je suis pote avec Mathieu, comme je suis pote avec Shanice. Myriam, c'est une amie".

Vacances en duo pour Thomas et Myriam

Difficile de faire plus clair ? Oui, mais le jeune homme aime visiblement jouer avec le public et semer le doute dans son esprit. Ainsi, comme on peut désormais le découvrir sur Instagram, il passe actuellement ses vacances en duo avec... Myriam. "Nous avons le plaisir de profiter d'un nouveau terrain de jeu après Tahiti nous voici dans le nord de la Guadeloupe, tout pour passer de bons moments" a-t-il notamment déclaré dans un post, accompagné de nombreuses photos.

De son côté, Myriam a elle aussi partagé leur nouvelle aventure à deux. Et si l'on se fie aux images postées sur son compte, le duo a décidé de profiter de l'été pour explorer les fonds marins à travers des cours de plongés. Une "activité de rêve" selon elle, qui leur a offert de très beaux souvenirs. Et oui, on est jaloux.