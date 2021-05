Thomas (Koh Lanta 2021) en couple avec Myriam ? Il répond enfin à la rumeur !

Après Shanice, Mathieu et Myriam, c'est Thomas qui a été éliminé de Koh Lanta 2021, sur TF1. Son départ est l'occasion pour lui de revenir sur les tensions entre les jaunes ou encore sa relation actuel avec Vincent, mais aussi de réagir à la rumeur qui court depuis le mois de mars. D'après Closer, Thomas aurait largué sa petite amie de l'époque pour se mettre en couple avec Myriam : "C'est une fois rentrés en métropole que les deux tourtereaux ont officialisé leur relation", a balancé le média. Depuis, ils vivraient leur relation à distance.

"Je ne suis pas en couple avec Myriam"

Leur pote Mathieu a confié ne pas du tout croire à cette rumeur, mais qu'en est-il du principal intéressé ? "Il ne se passe rien avec Myriam", a-t-il déclaré dans TPMP le 17 mai 2021 avant de préciser qu'il n'a "pas du tout" quitté sa copine pour l'aventurière de Koh Lanta 2021. "Je ne suis pas en couple avec Myriam. C'est juste une pote à moi, comme je suis pote avec Mathieu et avec Shanice. Pourtant, je ne sors pas avec Mathieu et je ne sors pas avec Shanice", a ensuite précisé Thomas. Eh bien voilà, Myriam et le candidat ne sont donc pas en couple depuis le tournage de l'émission de TF1. Pas trop déçus ?

En tout cas, Mathieu, Shanice, Thomas et Myriam sont toujours aussi proches aujourd'hui : "On se voit régulièrement, on s'appelle souvent et à ce fameux quatuor s'ajoutent Fred et Hervé. On a vécu de super moments dans la maison du jury final, ça nous a rapprochés. J'ai appris à les connaître et ils sont juste géniaux", a confié Myriam en interview avec PBRK.