Jesta (Mamans & Célèbres) et Benoît, un couple compliqué ? "On n'est pas hyper proche en ce moment"

Un quotidien compliqué pour Jesta et Benoît

Il y a quelques jours, Emilie Fiorelli a annoncé son départ de l'émission Mamans & Célèbres en expliquant qu'elle n'avait plus rien à dévoiler sur sa vie de famille. Aujourd'hui, au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Jesta Hillmann a de son côté confirmé être très loin d'être dans la même situation, "Benoît [Assadi] et moi sommes très contents de continuer à tourner dans Mamans & célèbres. Ça nous ressemble, c'est notre quotidien."

Cependant, ce quotidien serait malheureusement loin d'être parfait en ce moment. Là où de plus en plus d'influenceurs/euses profitent des réseaux sociaux pour renvoyer une fausses image romantisée de leur vie, la maman de Juliann et Adriann a confessé que son couple faisait actuellement face à quelques défis.

"On n'est pas hyper proche en ce moment"

Ainsi, après avoir révélé, "Adriann est enfin rentré à la crèche donc Benoît et moi on peut vraiment se consacrer à nos activités professionnelles", Jesta Hillmann a confessé que le retour de leurs projets personnels pouvait justement empiéter sur leur vie à deux, "Forcément, on n'a pas beaucoup de moments à deux. On n'est pas hyper proche en ce moment avec Benoît, tout simplement parce qu'on se consacre au boulot."

Faut-il craindre une future séparation ? On vous rassure, ce couple emblématique n'est pas en danger, "Je sais que petit à petit on va pouvoir trouver un rythme et se retrouver". Néanmoins, l'ex-candidate de Koh Lanta n'a pas manqué de souligner que cette situation était tout de même pesante, "Ce n'est pas facile tous les jours de s'organiser, surtout parce qu'on a des projets personnels à côté, bien que l'on travaille ensemble. Mais en même temps j'ai l'impression qu'on ne se voit pas vraiment... C'est assez particulier."

De quoi nous promettre quelques futures séquences marquantes à l'écran même si, on l'espère, tout finira par rentrer dans l'ordre rapidement. Et pour l'anecdote, le fameux projet de Jesta n'est autre qu'un livre, "Je travaille sur un Jestatouille 2, un deuxième livre de recettes de cuisine. (...) Je suis donc en pleine création de recettes en ce moment !"