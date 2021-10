La Princesse de Chicago 3 : Vanessa Hudgens voit (encore) triple, cambriolage et amour au programme

Retenez bien cette date : c'est le 18 novembre 2021 que la saison de Noël sera officiellement lancée. En effet, c'est ce jour-là que Netflix mettra en ligne le film La Princesse de Chicago : En quête de l'Étoile, le troisième épisode de la désormais cultissime saga Noëllique portée par Vanessa Hudgens.

Fiona de retour pour aider Margaret et Stacy

Comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce dévoilée par la plateforme, la recette de la franchise sera une nouvelle fois respectée avec énormément de décos (le budget guirlandes / ampoules / fausse neige a encore une fois explosé), beaucoup de bons sentiments, de la magie et bien sûr... une Vanessa Hudgens au top de sa forme.

Pour ce nouvel opus, la comédienne va encore une fois voir triple. Alors qu'elle reprendra déjà ses rôles de la reine Margaret et de la princesse Stacy, elle se glissera également à nouveau dans la peau de la célèbre Fiona, la cousine de Margaret présentée l'an passé. Quelle sera la raison de sa présence ici ? Sorte de Catwoman dans l'âme, elle aura cette fois-ci pour objectif de retrouver une inestimable relique appartenant au royaume, tout juste volée, avant qu'elle ne disparaisse au marché noir. Cependant, plus qu'un bijou, c'est bien l'amour qu'elle pourrait trouver en faisant face à une ancienne connaissance incarnée par Remy Hii.

Un film à la hauteur des précédents épisodes

Vous l'aurez compris, ce troisième numéro de la saga La Princesse de Chicago s'annonce à nouveau comme LE film parfait pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année et nous offrir notre dose nécessaire de mièvrerie délicieuse à déguster avec quelques cookies et un chocolat chaud. Une comédie romantique avec une scène à la patinoire ne peut que devenir un classique du genre, c'est la règle !

Et si Vanessa Hudgens a toujours démenti l'idée d'un 4ème sosie, on croise tout de même les doigts pour découvrir l'existence d'une nouvelle héroïne derrière ce vol. Plus l'actrice est présente à l'écran et plus elle nous sort des accents improbables, et plus on est heureux !