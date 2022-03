La Villa des Coeurs Brisés 7 : une mère et sa fille (vues dans Mariés au premier regard) rejoignent le casting

Le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 7 a débuté au début du mois de février 2022 et une grande partie du casting a déjà fuité sur les réseaux sociaux. Et si la présence de certains candidats a pu surprendre les fans de télé-réalité, ce n'est rien après les révélations de certains blogueurs. En effet, ce lundi 7 mars 2022, plusieurs sources ont annoncé qu'une mère et sa fille avaient rejoint le casting. Ces dernières sont bien connues des téléspectateurs puisqu'elles ont participé à Mariés au premier regard sur M6...

