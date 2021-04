Cécile (Mariés au premier regard 2021) et Alain toujours en couple ? Les indices qui inquiètent

Alors que Marianne et Aurélien n'en sont encore qu'à l'étape du mariage, Laura, critiquée à cause de son comportement méfiant, et Clément à l'étape de la nuit de noces et Matthieu et Laure à l'étape des visites chez l'un et chez l'autre, Alain et Cécile, eux, sont arrivés au choix final dans Mariés au premier regard 2021. Alors, ont-ils décidé de rester mariés ou de divorcer ? Eh bien, malgré leurs différends et leurs désaccords, ils ont fait le choix de donner une chance à leur couple, mais leur histoire a-t-elle duré après le tournage ?

Alain et Cécilé séparés ?

Le mystère reste entier pour le moment, d'autant plus que Cécile et Alain, accusé d'avoir voulu séduire Anissa, ne s'exprimeront pas à ce sujet avant la semaine prochaine. Patience et suspense ! En attendant, les internautes, très curieux, mènent leur enquête pour découvrir s'ils sont toujours ensemble ou non. Ils ont repéré certains indices qui laissent penser que les deux participants de Mariés au premier regard 2021... ont finalement rompu !

Ils ont remarqué qu'ils ne se suivent plus sur Instagram et de son côté, le blogueur Aqababe a balancé : "On me dit dans l'oreillette que ça serait finito pipo entre Alain et Cécile." Cécile a elle aussi semé le doute, sûrement sans le vouloir : elle a posté une photo d'Alain et elle pour fêter le clap de fin de son expérience... sans identifier le participant et sans le tagger dans sa légende. Etrange non ?