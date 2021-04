Mariés au premier regard 2021 : Alain et Cécile déjà en froid, Anissa (encore) jugée insolente

Dans Mariés au premier regard 2021, les relations avancent à des rythmes très différents. Alors que Melina a fait flipper Yannick en appelant son meilleur ami, et que Matthieu et Laure se lâchent enfin, Laura et Clément, eux, ont eu un véritable coup de foudre dès leur rencontre à la mairie. Ils sont toujours sur un petit nuage tandis que Cécile et Alain commencent à redescendre du leur. Les premières tensions ont d'ailleurs fait leur apparition dans l'épisode du 12 avril 2021 sur M6, laissant les internautes perplexes sur la suite de l'aventure.

Première dispute de couple pour Cécile et Alain

Déçue par le manque d'implication d'Alain dans leur relation, Cécile n'a pas hésité à avoir une discussion avec lui afin de mettre tout à plat. Elle lui a alors reproché de ne pas prendre d'initiatives, de ne pas être assez entreprenant et de ne pas renforcer leurs efforts pour se voir malgré la distance (Alain habite à Montpellier et Cécile à Marseille) : elle aimerait ne pas être la seule à prendre la route à chaque fois.

Surpris par ces remarques, le beau-père d'Anissa s'est rapidement braqué, ce qui a pas mal énervé les internautes : "Cécile a tellement raison ! Alain envoie 2 sms par jour et il a l'impression de mériter la médaille de l'investissement", "il sonne tellement faux le couple entre Cécile et Alain. Je me trompe peut être mais on dirait juste 2 bon potes", "Cécile doit larguer Alain. Et vite. Il la kiffe pas et laisse traîner car ça l'arrange d'avoir une femme sous la main", "il me soule Alain. Il ne fait aucun effort, alors que Cécile est grave investie", peut-on lire sur Twitter. La rupture est-elle proche ?