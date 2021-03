Alain (Mariés au premier regard 2021) : Anissa et Cécile le défendent après la séquence polémique

Chaque semaine, les internautes sont nombreux à commenter le nouvel épisode de Mariés au premier regard 2021 sur M6. Certains se sont par exemple montrés hyper émus devant le mariage Laura et Clément tandis que d'autres se sont énervés contre Matthieu, le frère de Laure, et ont été interpellés par une séquence entre Alain et Anissa, la fille de Cécile : celle où le marié s'adresse à l'adolescente avec cette phrase "si la mère est aussi jolie que la fille...". Un compliment que des Twittos ont vu comme de la drague déplacée.

Un jeu de séduction avec Alain ? Anissa réagit à la polémique

Alain a alors reçu de vives critiques suite à cette scène, mais il n'a pas manqué de se défendre et de partager son dégoût pour ces remarques déplacées : "C'est juste à gerber", a notamment confié le candidat de Mariés au premier regard 5 sur Instagram. Anissa est elle aussi revenue sur la polémique sur le plateau de TPMP aux côtés de sa mère : "Je n'ai pas compris. C'est par rapport au montage que les gens m'ont fait des réflexions parce que ça ne s'est du tout passé comme ça. Je n'étais pas love de lui. Lui non plus, c'est mon beau-père !"

Cécile est ensuite intervenue pour une nouvelle fois prendre la défense d'Alain : "C'est le montage, ils ont un peu fait traîner dans la longueur, mais en fait, il était rassuré quand il a vu ma fille. En aucun cas il y a eu un jeu de séduction. Alain est quelqu'un de très... ça n'a rien à voir." Le sujet est clos donc !