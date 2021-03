Alain (Mariés au premier regard 2021) écoeuré par des critiques liées à Anissa, Cécile réagit

Le mariage de Cécile et Alain fut beaucoup plus froid et calme que celui de Yannick et Mélina dans Mariés au premier regard 2021. Il faut dire que les deux candidats n'ont pas eu le coup de foudre dès leur première rencontre, à tel point que Cécile est devenue distante lors de la soirée après la cérémonie. Alain, lui, s'est retrouvé déstabilisé par son attitude, mais contrairement à ce qu'on a pu voir sur M6, il a passé "un très bon moment" : "C'était une soirée de mariage réussie. Je suis surpris du scénario de l'épisode", a-t-il confié à Télé Loisirs.

"C'est juste à gerber", Alain réagit à une séquence avec Anissa, la fille de Cécile

Mais outre ces moments gênants et malaisants, une séquence a fait réagir quelques internautes sur les réseaux sociaux. Laquelle ? Celle où Alain adresse un simple compliment à Anissa, la fille de Cécile : "Si la mère est aussi jolie que la fille...", dit-il. Des internautes y ont tout de suite vu de la drague et de la séduction. Ils s'en sont alors violemment pris au candidat de Mariés au premier regard 5, qui se dit beaucoup touché par ces insultes et ces critiques.

C'est en story sur Instagram qu'Alain s'est exprimé sur les réactions après cette séquence : "J'ai été très touché par certaines remarques qui ont été balancées sur Twitter. C'est juste à gerber. Je suis papa d'une petite fille, ça m'a beaucoup touché tous ces propos tenus sur moi. En faisant cette expérience, je savais que j'allais être exposé médiatiquement, mais je n'avais en aucun cas imaginé que les gens pouvaient être aussi mauvais et avoir l'esprit mal placé. Donc je pense que je vais faire une petite pause avec les réseaux, j'en ai besoin. Je vais retrouver mes enfants, c'est ma priorité."

Cécile prend sa défense

Interrogée sur cette séquence dans TPMP, sur C8, Cécile n'a pas hésité à prendre la défense d'Alain : "C'est la manière dont ça a été monté. Alain aime les femmes légèrement plus jeunes que lui. La mère de ses enfants a 38 ans, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime les gamines de 20 ans. Alain a énormément de respect pour ma fille et quand il a dit : 'Si la mère est aussi belle que la fille', ça l'a rassurée. Mais il n'était pas du tout dans un esprit de séduction. Il y a énormément de personnes sur les réseaux qui donnent une mauvaise image d'Alain."