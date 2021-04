Mélina (Mariés au premier regard 2021) appelle le meilleur ami de Yannick, les internautes choqués

Mélina ne rassure pas les internautes

Entre Mélina et Yannick, ça a été le coup de foudre lors de leur première rencontre à la mairie pour leur mariage, mais depuis la lune de miel, la candidate montre son fort caractère et son côté assez dominateur qui déstabilise pas mal Yannick. Il s'est d'ailleurs retrouvé une nouvelle fois chamboulé lorsque Mélina lui a avoué avoir appelé son meilleur ami Stan dans son dos afin d'en savoir plus sur la conversation téléphonique que Yannick a eu avec lui quelques heures plus tôt dans Mariés au premier regard 2021.

"Tu me choques un petit peu. Je ne pensais pas que tu aurais contacté mon ami Stan", a réagi le candidat au moment de la révélation. Certains internautes se sont eux aussi montrés choqués, et même flippés, par le geste de Mélina, qui n'avait pas pour but de "prendre le lead" sur leur couple : "Faut pas confondre BIENveillance et SURveillance, Mélina", "déjà Mélina a eu ou le numéro de Stan ???", "ça fait même pas une semaine et elle se permet déjà d'appeler son meilleur pote pour avoir des infos... dans un mois c'est fouille au corps, perquise de son tel et puce GPS", "j'aimais bien Melina mais je trouve qu'elle devient chelou", "Yannick tu fais comme tu veux mais on t'aura prévenu", peut-on lire sur Twitter.