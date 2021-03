Mélina (Mariés au premier regard 2021) possessive ? Face aux critiques, Yannick défend sa femme

Coup de foudre pour Yannick et Mélina

Nouvelle réussite pour les spécialistes de Mariés au premier regard, l'émission d'M6. Comme ils l'espéraient, Yannick et Mélina se sont immédiatement plu en se découvrant pour la première fois au point de se passer la bague au doigt et de vivre une nuit de noce aussi mouvementée que douce.

Interrogé par Télé-Loisirs, Yannick - qui était pourtant à deux doigts de ne pas participer au programme, n'a d'ailleurs pas hésité à parler de coup de foudre envers sa femme, "Pour être franc c'était d'abord physique. Dès le moment où elle est entrée à la mairie, j'ai vu une femme pétillante avec un sourire magnifique. Le coup de foudre s'est immédiatement déclaré."

Twitter se moque du comportement possessif de Mélina...

Cependant, ce nouveau couple a-t-il réellement des chances de tenir dans le temps ? Les Internautes semblent en douter. En cause ? L'étrange comportement de Mélina qui, en voulant téléphoner discrètement au meilleur ami de Yannick, a dévoilé un inquiétant côté possessif.

Aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps pour découvrir tout Twitter se révolter face à cette réaction surprenante. Que ce soit, "Je vois déjà Yannick dire à la psy de la Villa des Coeurs Brisés: 'mon ex était une psychopathe possessive'", ou encore "Appeler le meilleur ami??? Elle a fait fort, pardon Yannick fuit, fuit, fuit", et même, "Melina qui va appeler le meilleur ami de Yannick voilà ce qui va mettre la merde dans le couple. Mettre son nez dans ce qui ne te regarde pas c'est n'importe quoi", nombreux sont les téléspectateurs à avoir été outrés du comportement toxique de Mélina et à s'en moquer.

Yannick défend sa femme

Alors, la prétendante s'est-elle réellement montrée jalouse/possessive durant l'aventure ou s'agissait-il d'un simple effet de montage ? A priori, c'est la deuxième option qui serait la bonne. Toujours auprès de Télé-Loisirs, Yannick - que l'on avait déjà pu retrouver dans une autre émission, a tenu à défendre sa femme en remettant les choses dans leur contexte, "A ce moment là j'essaye surtout de savoir pourquoi Mélina veut faire ça. Elle m'a expliqué et ça m'a rassuré. Stan (le meilleur ami de Yannick, ndlr) était inquiet et se posait des questions car mes amis ne m'ont jamais vu aussi amoureux ! Elle voulait juste lui dire de ne pas s'inquiéter, qu'elle avait eu un coup de foudre."

Il l'a par la suite ajouté, ça n'a peut-être pas été bien perçu à l'écran, mais sa nouvelle compagne souhaitait en réalité bien faire, "Pour avoir appris à la connaître, Mélina veut bien faire les choses, elle est entreprenante et c'est ce que j'aime ! Je voulais une femme avec du caractère, qui ne se laisse pas faire et qui prend les choses en main. J'ai déjà eu des relations inverses et je m'évadais un peu plus."