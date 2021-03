Yannick (Mariés au premier regard 2021) : avant de voir Mélina, il a failli abandonner l'émission

Mariés au premier regard 2021 : Yannick avoue avoir failli arrêter l'aventure

Alors que la fille de Cécile, Anissa, a énervé de nombreux internautes, les épisodes de Mariés au premier regard 2021 sur M6 ont aussi été marqués par le couple formé par Yannick et Mélina. Et s'ils ont eu un coup de foudre le jour de leur rencontre et de leur mariage, ils auraient pu ne jamais se voir. En effet, le candidat de Mariés au premier regard 5 a avoué en interview à Voici avoir pensé à tout arrêter. "Je ne faisais qu'y penser" a-t-il confié, "Je me posais plein de questions comme 'est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ?' J'ai essayé d'en parler à mes proches, d'avoir leur conseil".

Heureusement pour le couple et pour les téléspectateurs de la saison 5 de Mariés au premier regard, Yannick a été rassuré par ses proches. "Ils m'ont rassuré en me demandant ce que ça pouvait m'apporter de négatif. Je ne voyais pas grand chose" a-t-il expliqué, "Un divorce, ce n'est pas ce qu'on veut mais ce n'est pas dramatique. Si jamais ça se finit mal, ça ne veut pas dire que je ne pourrais plus me marier ou que je ne rencontrerais plus personne. Je me suis toujours dit qu'il y avait plus de chance que ça ne fonctionne pas".

Celui qui avait participé à Ninja Warrior sur TF1 a aussi avoué que sa mère n'avait pas eu une bonne réaction en apprenant qu'il allait se marier avec une inconnue. Mais "connaissant ma mère, je sais qu'elle n'aurait pas refusé que je participe" a-t-il précisé, "Je savais donc qu'elle n'allait pas me tourner le dos. La seule chose qui aurait pu la bloquer, ce sont les caméras. C'était la chose que je redoutais le plus. Mais elle a fait l'effort de venir, ça m'a fait hyper plaisir et je sais qu'elle a fait ça parce qu'elle m'aime".

Yannick se confie sur sa "connexion" avec Mélina : "J'avais l'impression de la connaître"

Avant leur mariage, Mélina avait envoyé une clef USB avec la chanson Toutes les nuits de Colonel Reyel à Yannick. Une attention qui a beaucoup plu au candidat de Mariés au premier regard 2021 : "Ça me booste. Il y a une petite connexion qui s'est faite. La chanson a été extrêmement bien choisie. Les paroles m'ont beaucoup touché. C'est une chanson que je connaissais, ma mère aussi. C'est une surprise que j'ai adorée".

"J'ai même été gêné parce que moi je n'avais rien fait" a-t-il même avoué à propos de ce cadeau, "J'avais pensé envoyer un bouquet mais c'est tellement banal que j'ai préféré ne rien faire. Quoiqu'il arrive, j'étais programmé à dire oui même si physiquement elle ne me plaisait pas".

Une clé USB qui a commencé à les lier. "Au fur et à mesure que le jour J approchait, j'avais l'impression de la connaître, de m'être attaché alors que je ne la connaissais pas encore" a-t-il déclaré, "Le fait de savoir qu'il y a une femme qui n'est pas la mienne mais qui pense à moi tout le temps, c'est bizarre. C'était pareil pour moi". Et la connexion a continué le jour J. Puis pour leur première danse émouvante en tant que mari et femme, à découvrir ce lundi 22 mars 2021 sur M6.