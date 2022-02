Maissane et Allan de nouveau en couple ? Ils se font griller au mariage de Carla et Kevin

Un retour de flamme ?

D'après Shayara TV, compte Instagram spécialisé dans la télé-réalité, les deux candidats de La Mif sur MyCanal auraient remis le couvert lors des noces du cousin du marseillais ! Ils se seraient embrassés et auraient même officialisé leur couple ! "Maissane et Allan se sont embrassés hier pendant le mariage de Carla et Kévin et ont officialisé leur couple ! Ca passera pendant la diffusion du mariage des Guedj" peut-on lire, ce mardi 1er février, dans la story de Shayara. Si, pour le moment, aucune image n'a fuité, on espère que leur couple est bien de retour et cette fois-ci pour longtemps !