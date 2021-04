Allan (Les Vacances des Anges 4) zappe Emma pour faire une déclaration à Maissane (EXCLU VIDEO)

Au début des Vacances des Anges 4, sur NRJ 12, Allan Guedj a tenté de se mettre en couple avec Inès Sberro, mais ce fut un gros échec. Il a ensuite jeté son dévolu sur Emma Keitmann et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien car le cousin de Kevin Guedj a enfin réussi à conclure. Il préfère quand même garder son couple secret afin de ne pas avoir de nouvelles embrouilles avec son ex Maissane. Bon, Emma et Allan se sont fait griller par Raphaël Pépin, mais par chance, le chéri de Tiffany reste silencieux.

La boulette d'Allan Guedj

Et pour brouiller encore plus les pistes, le cousin de Kevin Guedj décide de complètement zapper Emma Keitmann pour adresser... une déclaration d'amitié à Maissane comme on peut le voir dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4. Il avait pourtant la parfaite occasion pour prouver sa sincérité à l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3, mais Allan a préféré jouer la carte de la subtilité avec sa lettre : "Maissane, tu resteras dans mon coeur et malgré toutes nos rancoeurs, je ne veux que ton bonheur", confie-t-il devant tous les candidats.

Un gros moment de malaise s'installe alors, même Anthony Matéo ne comprend pas le geste de l'ex de Maissane. Emma, elle, est clairement dégoûtée, surtout qu'elle a eu une violente dispute avec Maissane quelques jours plus tôt, mais va-t-elle remettre en question son couple pour autant ? Affaire à suivre !