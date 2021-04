Maissane (Les Vacances des Anges 4) VS Emma : grosse embrouille à cause d'Allan Guedj (EXCLU VIDEO)

Après s'être pris un gros râteau par Ines Sberro, Allan Guedj se rapproche d'Emma Keitmann, mais en secret pour éviter de nouvelles disputes avec son ex, Maissane. En tout cas, le feeling passe bien entre les deux candidats et ils ne devraient pas tarder à conclure. S'ils se mettent en couple, ça risque de créer de gros problèmes entre Emma et sa pote Maissane. Enfin, les filles n'ont pas attendu l'officialisation pour s'embrouiller à cause d'Allan Guedj.

Maissane jalouse d'Emma et Allan ?

Eh oui, comme on peut le voir dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4, Emma Keitmann décide de se montrer honnête avec son amie et de tout lui révéler sur son rapprochement avec le cousin de Kevin Guedj. Résultat ? Un gros clash éclate.

Maissane ne supporte toujours pas de voir l'une de ses amies flirter avec son ex, d'autant plus qu'elle ne croit pas du tout à la solidité de la relation entre Emma et Allan : "Tu vas te prendre un mur. En rentrant à Marseillais, il va bouillave tout ce qui passe et toi, tu seras à Roubaix en train de manger des frites", balance l'ancienne candidate de 10 couples parfaits 4. Maissane a toujours autant de répartie 😂 En tout cas, sa réaction risque bien de lui valoir de nouveaux soupçons sur sa jalousie et ses sentiments envers l'ex-candidat des Marseillais aux Caraïbes...