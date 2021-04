Les Vacances des Anges 4 : Allan et Emma obligés de se cacher pour se rapprocher (EXCLU VIDEO)

Allan Guedj a vécu un début d'aventure mouvementé entre ses disputes avec son ex Maissane et son rapprochement avec Inès Sberro qui n'a finalement abouti à rien. Le cousin de Kevin Guedj a décidé de mettre un terme à son flirt avec l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 après qu'elle a refusé de l'embrasser lors d'une soirée. Et il n'a pas perdu de temps pour craquer pour une autre candidate, Emma Keitmann de retour sur NRJ 12 dans Les Vacances des Anges 4 après son élimination.

Allan Guedj se rapproche en secret d'Emma

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 n'a pas l'air insensible à son charme, mais vont-ils se mettre en couple ? Pour le moment, ils ont sont juste au stade où ils apprennent à seulement se connaître. Eh oui, Emma et Allan sont obligés de se cacher pour se rapprocher tranquillement. Du coup, ils ont trouvé la solution de se donner un rendez-vous secret devant la porte d'entrée de la villa. Hyper romantique !

Comme on peut le voir dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4, Allan et Emma se retrouvent en tête pour s'avouer leur attirance : "Je ne m'en suis jamais caché, t'as toujours été une fille qui me plaît", confie l'ex-candidat des Marseillais aux Caraïbes et 10 couples parfaits 4. En tout cas, les choses semblent bien parties entre eux, ils devraient sûrement conclure dans les prochains épisodes de l'émission de NRJ 12, visée par un appel au boycott de la part d'Angèle Salentino.