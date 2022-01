Laurent Correia (JLC family) accusé d'arnaque sur un projet de NFT, un ex-associé menace de le trainer en justice

Une affaire bientôt en justice ?

Mohamed Amin estime se sentir floué par Laurent, qui s'est fait virer de Snapchat : "Laurent nous a vendu via son lifestyle et sa notoriété, un projet plein de promesses pour nous pousser à investir. En tout, nous avons investi 500.000 dollars qui se trouvaient sur un portefeuille virtuel, ils ont disparu. Quand Laurent s'est absenté en raison de la naissance de son fils, l'argent s'est également évaporé du porte-monnaie. Pour nous rassurer, Guillaume a tenté de nous garder le plus longtemps possible. Mais peu à peu, les choses se précisent et les deux pages ont été supprimées. Il y a une série de messages sur WhatsApp dans nos sources pour le prouver. En réalité : Laurent a supprimé l'Instagram du projet NFT (Billionaire Dogs Club) et quand on s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il l'a récupéré. Mais ils ont supprimé le serveur discord qui avait 90.000 personnes et c'était la principale plate-forme de communication pour le projet sans compter qu'il a supprimé de sa biographie instagram qu'il était le fondateur de ce projet NFT".

Il explique aussi préparer un dossier pour le mettre entre les mains de la justice. "Nous sommes en train de réunir de nombreux témoignages pour constituer un dossier "e-crime justice" (dossier de cybercriminalité, NDLR.) afin de les mettre devant la justice des Émirats Arabes Unis". Laurent Correia n'a pas encore réagi à ces accusations.