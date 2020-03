Repas, ménage... A Sartrouville, des jeunes se mobilisent pour les soignants et les femmes de ménage

Nettoyage des halls d'immeubles en soutien aux femmes de ménage

Le deuxième beau geste des "grands frères" et des "grandes soeurs" de Sartrouville ? Le nettoyage des halls d'immeubles de la cité des Indes ou encore de la cité 84. Les jeunes des cités se parent ainsi de gants et de masques avant de tout nettoyer. Piroo, l'un des jeunes qui fait partie de ce collectif, explique ainsi qu'ils viennent "en soutien aux femmes de ménage" tout en évitant "la propagation du coronavirus" en désinfectant tous les halls. Et ils ont même lancé le hashtag #CleanTonHall sur les réseaux pour relayer les photos et les vidéos de ces séances de ménage. Bravo et merci à eux !