Booba : sa fille Luna fabrique des masques pour le personnel soignant

Booba a en effet publié une vidéo sur le réseau social, montrant Luna en train de faire des masques pour lutter contre le Covid-19. Ces masques seront ensuite envoyés au personnel soignant des hôpitaux alentours. Son père a même posté une photo de sa fille portant l'un des masques fabriqués avec les moyens du bord dans sa story Instagram.

Ses parents sont fiers d'elle

Certes, c'est le rappeur qui a révélé la vidéo, mais c'est Patricia Vinces, la mère de l'enfant qui a tourné ces belles images. On l'entend même dans la vidéo demander à Luna : "Que fais-tu ?". Celle-ci lui répond alors avec un large sourire : "Je fabrique des masques pour les hôpitaux". Booba, pour qui la thug life, c'est fini, et son ex compagne sont donc très fiers de leur fillette. En légende, l'interprète de OKLM a même écrit avec fierté : "Fabrication de masques pour les hôpitaux... #restonsconcentrés #cestlaguerrefaisonsla #restonscheznous #cestmieuxquelestranchées".