McFly & Carlito ont récolté plus de 404 000 euros en live : stars, défis... Récap de leur maradon

Défis, jeux, lives... Tout ce que McFly & Carlito ont fait

Mais qu'est-ce que McFly & Carlito ont fait avec toutes ces personnalités ? Des challenges, des jeux, des lives musicaux ou encore des simples discussions. Les YouTubeurs qui vous demandaient de rester chez vous dans une précédente vidéo ont notamment relevé des défis sportifs comme le pompadon (faire des pompes tant qu'il y a des dons) et le gainage-o-don (même principe mais en position de gainage).

Et parmi les jeux proposés, McFly & Carlito ont fait jouer Guillaume Canet et plusieurs autres personnes au jeu "des films qui baisent ensemble", ont fait un quizz avec Pierre Niney, un jeu des proverbes et un cadavre exquis avec Bigflo & Oli etc. Des artistes ont aussi donné des lives musicaux, de Bigflo & Oli à M en passant par Christine et Pomme.

Ils ont aussi font gagner un One Plus, ont eu droit au "mot de Patrice table", à un cours de dessin avec Cyprien ou encore à une discussion sur la dépression en confinement. Leurs femmes les ont aussi aidé en répondant aux questions des internautes. Bref, un live riche en séquences fortes.

Et pour rappel, McFly & Carlito avait fait un palier de dons. Suivant les montants dépassés à chaque fois, ils relèveront un défi de plus. Ayant surpassé de loin les 20 000 euros, ils vont par exemple renommer leur chaîne YouTube par un nom imposé dans le superchat (ce qui durera jusqu'à la fin du confinement). Et une fois qu'ils ne seront plus confinés, ils devront aussi poser nus devant une classe d'école d'art, le palier des 200 000 euros ayant aussi été largement atteints.