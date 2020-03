1 lettre, 1 sourire : écrivez aux personnes âgées pour leur remonter le moral pendant le confinement

Redonnez le sourire aux personnes âgées confinées en EHPAD

Malgré la pandémie de Covid-19, il y a des effets positifs au coronavirus, comme le climat ou la solidarité. La preuve encore une fois avec l'initiative 1 lettre, 1 sourire pour écrire à des personnes âgées en EHPAD. Créée par 10 cousins et cousines, elle permet de redonner le sourire et de remonter le moral aux résidents qui se retrouvent encore plus isolés que d'habitude, puisque confinement oblige, les visites de leurs proches sont interdites.

Comment ont-ils eu cette bonne idée ? Aliénor, étudiante de 22 ans qui fait partie des 10 créateurs de 1 lettre, 1 sourire a expliqué au HuffPost : "On a tellement de temps devant nous comme tous nos apéros, examens ou cours ont été annulés qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on l'utilise autrement". Une bonne manière d'occuper son temps alors qu'on est enfermés chez nous.

"De l'amour en quelques clics"

Sur le site, il est écrit : "Ne nous embrassons pas, mais serrons-nous les coudes". Alors que les danseurs de Danse avec les stars 10 ont lancé le #DALSChezToi challenge pour vous faire bouger et vous divertir, à vous de vous lancer dans l'écriture d'un mot pour vous occuper et surtout donner du baume au coeur à des retraités. Comment envoyer "de l'amour en quelques clics" ?

Voilà les étapes ultra simples : rendez-vous sur 1 lettre, 1 sourire, cliquer sur "écrire une lettre" et c'est fini, les cousins et cousines envoient vos textes et photos à une personne isolée. Du coup, "la journée de cette personne est égayée". Et tout a grâce à vous !