Confinement : les danseurs de Danse avec les stars lancent le #DALSChezToi challenge

Chris Marques lance le #DALSChezToi challenge

Alors que Jazz pourrait être au casting de la saison 11 de DALS, les danseurs qui étaient dans Danse avec les stars 10 sur TF1 ont tenté de redonner le sourire aux français en cette période de confinement. Comment ? En lançant le #DALSChezToi challenge sur les réseaux sociaux. Les défis sont en effet nombreux sur TikTok, Instagram ou encore Twitter pendant la pandémie de coronavirus. Après le confinement challenge, notamment relayé par Cyril Hanouna lors de son premier prime de TPMP en télétravail (tourné chez lui), Chris Marques a lancé ce nouveau défi tendance ce vendredi 20 mars 2020.

"Avec toute la famille de Danse avec les stars, on a eu envie de vous apporter un peu de sourire, un peu de joie de vivre et de danse" a indiqué le juré de Danse avec les stars 10 (qui était aux côtés de Shy'm, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond). "Pendant les semaines qui vont suivre, il va être super important de bouger et de danser. Donc on a inventé un petit truc tout bête" a-t-il continué d'expliquer, "Tous les jours il y aura une petite chorégraphie de 20 secondes à apprendre. Et dès que vous vous sentez prêt, il suffit de vous filmer en train de danser".