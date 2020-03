Mcfly & Carlito vont aider le personnel hospitalier avec un live caritatif de 19h sur Youtube

Applaudissements tous les soirs à 20h depuis sa fenêtre, dons de masques et d'équipements, dons de repas, chambres d'hôtels et appartements mis à leur disposition... Tous les moyens sont bons pour apporter son aide au personnel hospitalier, en première ligne dans la lutte contre le covid-19 (coronavirus). Ce petit garçon de 11 ans a, par exemple, décidé de donner à des soignants la tablette qu'il a reçu à Noël. "C'est important que les familles puissent continuer à se voir et à se parler. Je suis content de savoir qu'elle va servir à des personnes âgées", écrit-il.

McFly & Carlito veulent aider les hôpitaux

Chacun à son échelle peut donc agir pour soutenir le personnel hospitalier et, c'est dans cet état d'esprit là que les youtubeurs McFly & Carlito ont décidé de faire un live caritatif de 19h, chacun depuis chez soi, sur leur chaîne Youtube, le jeudi 2 avril 2020, de 9h du matin à 20h. Le but : récolter des dons au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. "Jeudi 2 avril on donne tout pour les hôpitaux de Paris. Une journée complète de live sur notre chaîne YouTube pour récolter des fonds. Un max d'applaudissements pour tous les soignants et le personnel hospitalier", a annoncé McFly ce mercredi sur Instagram.

Un live de 19h sur leur chaîne Youtube

Au programme : des "guests de qualité", des "gags" et du "plaisir", comme l'a précisé Carlito. "Une journée entière en live pour réunir les dons pour les hôpitaux ! On va vous régaler, énormément de guests de qualité, de gags et de plaisir, soyez présents nom de Zeus !". Ce n'est pas la première fois que les deux youtubeurs se mobilisent pour la bonne cause... et on les applaudit pour ça !