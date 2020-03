Coronavirus : le beau geste d'un enfant de 11 ans à des soignants

À ce jour, plus de 1 330 personnes sont mortes du Coronavirus, 22 300 ont été testées positives et 11 539 sont hospitalisées. Le nombre de cas et de décès ne fait qu'augmenter : un premier gendarme s'est d'ailleurs éteint à son domicile alors qu'il était en arrêt maladie depuis quelques jours. On ne sait pas s'il a succombé au Covid-19, mais il était suspecté de l'avoir attrapé. La situation est donc critique. Le personnel hospitalier se bat quotidiennement pour sauver les patients contaminés.

Le beau cadeau d'un petit garçon de 11 ans

Pour remercier les soignants, les infirmiers et infirmières ou encore les médecins de leur travail acharné, les Français les applaudissent tous les soirs à leur fenêtre à 20h. Un petit garçon de 11 ans, lui, a décidé d'offrir un beau cadeau aux soignants du centre Hospitalier de Béthune Beuvry dans le Pas-de-Calais : "Bonjour à tous, j'ai reçu une tablette pour Noël que je n'ai pas encore utilisée. Je sais que vous en avez besoin pour vos résidents. J'ai décidé de vous donner la mienne car c'est important que les familles puissent continuer à se voir et à se parler. Je suis content de savoir qu'elle va servir à des personnes âgées", a-t-il écrit dans une lettre.

Une initiative touchante qui a ému le personnel : "Quel geste magnifique de la part de ce garçon de 11 ans ! Nous sommes sans voix... #Merci #SolidaritéHospitaliers #Prenonssoindenosainés #famille #Restezchezvous", a posté l'hôpital sur Facebook. La solidarité prime en cette période difficile.