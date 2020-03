Les hôtels et Airbnb proposent de loger gratuitement le personnel soignant

Tout le monde, à son échelle, se mobilise contre le covid-19 (coronavirus). Si la meilleure des façons d'agir contre le virus est de respecter les mesures de confinement et de rester chez soi, d'autres veulent faire davantage, en venant en aide à des voisins isolés ou en s'inscrivant à la réserve civique lancée par le gouvernement. Les entreprises aussi sont mobilisées. Si plusieurs ont fait des dons importants de masques et équipements médicaux au personnel soignant, d'autres ont mis des logements à disposition de ceux qui en ont besoin.

Plus de 20 000 chambres d'hôtel à disposition des personnels soignants

Ainsi, plus de 500 hôtels fermés vont mettre plus de 20 000 chambres d'hôtel à disposition des "personnels soignants, routiers, malades sans maladie infectieuse et personnes sans-abri". "Les hôteliers ont spontanément fait part de leur volonté de pouvoir garder les hôtels ouverts ou de les rouvrir pour accueillir les populations en première ligne dans cette crise sanitaire grave", ont déclaré l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).

Airbnb lance la plateforme Appartsolidaire

Les sites de locations ont également tenu à agir. Airbnb a lancé aujourd'hui la plateforme Appartsolidaire, en partenariat avec le gouvernement, pour inciter les propriétaires à "mettre à disposition gracieusement les appartements entiers qui ne sont pas loués" pour les "personnels soignants et travailleurs sociaux", a annoncé le ministère de la Cohésion des territoires dans un communiqué. Une aide qui leur sera récompensée puisqu'ils recevront un dédommagement de 50 euros "réglé par Airbnb pour chaque réservation". Le site Particuliers à particuliers propose lui aussi de mettre en relation les soignants avec des propriétaires mettant gratuitement à disposition un logement situé près de l'hôpital. Une façon de les aider à gérer cette crise !