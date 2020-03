Confinement : la réserve civique, c'est quoi ? Comment aider ?

En cette période de confinement, le mot d'ordre est plus que jamais à l'entraide. Tissu rouge accroché aux fenêtres, dons de sang et de plaquettes, dons de masques et d'équipements au personnel soignant... Depuis le début de la crise, les initiatives se multiplient pour aider les personnes les plus isolées mais aussi le personnel hospitalier, en première ligne dans la lutte contre le covid-19. Si vous voulez vous aussi aider, vous pouvez vous inscrire sur la réserve civique du gouvernement, qui appelle à "la mobilisation générale".

La réserve civique du gouvernement, qu'est-ce que c'est ?

Ce lundi 23 mars 2020, le secrétaire d'État Gabriel Attal a lancé la plateforme en ligne jeveuxaider.gouv.fr pour permettre aux Français volontaires de proposer leur aide aux personnes en difficulté ainsi qu'aux associations en sous-effectifs. "Face à la crise sanitaire, on a besoin d'une solidarité accrue", a rappelé le secrétaire d'État, qui constate qu'en cette période de confinement, "il manque plusieurs milliers de bénévoles sur le terrain". La plateforme a donc été lancée pour éviter une "crise sociale, une précarité sociale" : "C'est pour cette raison qu'il faut constituer une réserve civique de Français qui sont prêts à se mobiliser : soit depuis chez eux en faisant du lien social par téléphone ou en aidant un voisin, soit en renforçant les bénévoles d'une association qui a des missions vitales, qui ne peut pas être stoppée pendant la crise."

Comment ça marche pour aider ?

Les Français qui veulent aider peuvent alors s'inscrire. Une liste de missions proposées par les associations leur sera proposée en fonction de l'endroit où ils habitent, comme faire les courses de produits essentiels pour ses voisins les plus fragiles, distribuer des produits de première nécessité, maintenir un lien par téléphone, visio, ou mail avec des personnes fragiles ou encore garder des enfants de soignants : "Parmi les missions qui imposent de sortir de chez soi, d'être en présentiel, nous avons limité à trois le nombre de missions vitales : la distribution alimentaire pour les plus démunis, la garde d'enfants de soignants dans les établissements scolaires et l'entraide pour aller chercher des courses ou des médicaments pour les personnes isolées". Alors, si vous vous ennuyez chez vous et voulez pour sentir utile, inscrivez-vous !