Confinement : Squeezie, McFly & Carlito... les youtubeurs s'adaptent pour tourner leurs vidéos

McFly et Carlito vont proposer des live

McFly et Carlito ont eux aussi dû s'adapter pour continuer à sortir des vidéos, malgré l'annulation de tous leurs tournages : "Tous nos tournages sont annulés du coup on va trouver des astuces. Notamment du streaming fait maison comme en témoigne cette magnifique photo. Courage tout le monde, ça va le faire.", écrit Carlito, qui se veut optimiste. McFly parle lui de faire des live : "On essaie avec Carlito de trouver une solution de live pour vous faire des petits live spéciaux confinements.", annonce-t-il, précisant que la connexion internet n'est pas au top là où il est. De plus, les deux acolytes ont décidé de mettre toutes les matinales en public afin que leur communauté puisse en profiter. Ils ont fait appel à celle-ci pour leur donner des idées de comment gérer le confinement sur leur chaîne YouTube.