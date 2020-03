Norman, Natoo, Cyprien, Lena Situations... Les YouTubeurs vous demandent de "rester chez vous"

"Restez chez vous"

Si les danseurs de Danse avec les stars 10 ont lancé le #DALSChezToi challenge pour vous divertir pendant le confinement, les stars de YouTube ont quant à elles répété qu'il fallait respecter le confinement. Parce que c'est la solution pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Dans une nouvelle vidéo, plus de 80 YouTubeurs ont ainsi martelé à leurs millions d'abonnés : "Restez chez vous". Comme ça, ils espèrent que les Français vont enfin vraiment rester confinés chez eux, dans leurs apparts ou leurs maisons, et que le coronavirus finira par n'être qu'un mauvais souvenir.

Parmi les nombreux créateurs de YouTube, vous reconnaîtrez sans doute Norman Thavaud, Natoo, Cyprien, Lena Situations, EnjoyPhoenix, McFly et Carlito, Mister V, Jérôme Niel, Tibo InShape et Juju Fitcats, Amixem ou encore Monsieur Poulpe.

Des personnalités s'allient aux YouTubeurs

"On entre dans la 2ème semaine de confinement" préviennent les YouTubeurs, "le coronavirus est partout en Europe" et "le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé". Ils demandent donc aux internautes de suivre le confinement à la lettre : "On doit encore tous agir", "on l'a déjà beaucoup dit mais c'est important de le répéter", il faut "rester chez soi". "On compte sur vous : sauvez des vies, restez chez vous" ont-ils aussi notamment déclaré. En plus, pour vous occuper, vous pouvez vous remettre à Chatroulette (qui retrouve une seconde jeunesse) ou encore mater une série feel good.

Et pour toucher un maximum de personnes, les célébrités de YouTube ont aussi fait appel à d'autres personnalités qui apparaissent en guests dans la vidéo, comme le DJ Vladimir Cauchemar, l'acteur Kyan Khojandi (co-créateur et héros de Bref), les animateurs Guillaume Pley, Arthur, Valérie Damidot et Jamy, l'ex basketteur Tony Parker mais aussi les chefs Juan Arbelaez et Pierre Sang Boyer. On espère que leur message est bien passé.