Avec le confinement, Chatroulette retrouve une seconde jeunesse

Et comme le magazine Society l'a révélé dans sa "newsletter des confiné.e.es" à laquelle vous pouvez vous abonner ici, Chatroulette est bel et bien en train de revenir en force depuis le confinement. "Ce qui se passe dans la société est horrible, mais c'est comme une bénédiction pour Chatroulette" a ainsi expliqué Andrey Ternovskiy. Le créateur de Chatroulette, qui vit dans les Caraïbes depuis fin février 2020, a même ajouté au journaliste : "Tu vois, le 3 janvier, j'avais 57 000 visites par jour. Aujourd'hui, j'en ai 100 000". Les chiffres ont donc parlé.

D'ailleurs, la France et l'Italie, qui font partie des pays confinés pour lutter contre le Covid-19, ont "fait une remontée au classement des pays comptant le plus d'utilisateurs du site". Et ce "depuis le début du mois de mars", soit depuis le début du confinement. Le média a précisé que "les discussions durent en moyenne sept fois plus longtemps qu'avant", vu que les gens ont plus de temps.

Les utilisateurs continuent de montrer leurs sexes

En clair, les affaires vont bien pour Chatroulette, qu'on pensait dépassé et complètement has been. "Au rythme actuel, on aura 10 millions d'utilisateurs·rices mensuel·le·s d'ici juillet" espère même Andrew Done, le directeur technique du site, au même journal. "Les gens sont à la recherche d'échanges plus longs, plus profonds, plus qualitatifs" a-t-il aussi déclaré, mais "les problèmes fondamentaux sont toujours là". A quoi fait-il référence ? Aux utilisateurs qui montrent leur sexe. Parce que c'est aussi voire principalement ce qui a fait la célébrité de Chatroulette, mais que les équipes actuelles du site essayent de stopper.

Comment empêcher les internautes d'afficher leurs parties intimes via leurs webcams ? Grâce à la mise en place d'une intelligence artificielle. Et Chatroulette va même proposer des nouvelles fonctionnalités pour que les gens continuent de s'y connecter. Reste à savoir si la hype durera ou pas.