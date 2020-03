Léna Situations appelle les marques et influenceurs beauté à aider les soignants

Tous les moyens sont bons pour aider les soignants, en première ligne dans la lutte contre le covid-19 (coronavirus). Applaudissements tous les soirs à 20h depuis sa fenêtre, dons de masques et d'équipements, dons de repas, récoltes de dons, chambres d'hôtels et appartements mis à leur disposition... et même dons de crèmes pour les soulager. Ce dimanche 29 mars 2020, Léna Situations a fait part d'un problème que rencontre actuellement le personnel soignant, outre le manque important de masques et d'équipement : "Etant donné que nos hôpitaux sont bondés et que leur rythme pour se laver les mains est bien plus dense qu'habituellement, ça leur fait des mains extrêmement sèches."

Léna Situations demande l'aide des marques et influenceurs beauté

Après en avoir discuté avec son amie Elise, elles ont voulu leur venir en aide : "Je fais appel aujourd'hui à mon influence et à toutes les marques qui me suivent. Vous avez potentiellement des gros stocks de produits, crèmes pour les mains, hydratation.. Il y a une forte demande de nos aide-soignants pour qu'on puisse leur livrer des produits dans les hôpitaux". L'influenceuse qui partage les dessins de son papa pour aider à garder le sourire appelle à la générosité de chacun : "Ils en ont plus besoin que nous. Si vous aussi vous pouvez checker vos stocks ou faire passer le mot à vos clients, nous sommes preneuses."

Les marques se mobilisent pour aider les soignants

Les produits seront distribués par La résistance des chefs, une association de cuisiniers qui vient distribuer des repas dans les hôpitaux. Une initiative à laquelle certaines marques ont déjà répondu présent : Nocibé a offert son stock de crème pour les mains (soit 15 000 pièces) à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Birchbox s'est également engagée à offrir des produits au personnage hospitalier. Une initiative qu'on félicite et qu'on transmet !