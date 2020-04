Qui veut gagner des millions ? revient en version confinée avec Camille Combal et des stars

Heureusement que les séries sont là durant le confinement ! Les chaînes télé, elles, tentent tant bien que mal de continuer à offrir du contenu aux téléspectateurs, comme TF1 avec ses émissions enregistrées bien avant la situation sanitaire actuelle, le remontage de certains de ses programmes comme Koh Lanta et The Voice (qui sera bientôt déprogrammée à cause des live) ou encore leur bêtisier en mode confiné avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand. La chaîne a encore des idées en stock.

Qui veut gagner des millions ? de retour !

À partir du 4 mai à 19h, Qui veut gagner des millions ? sera de retour en version confinée avec Camille Combal, le successeur de Jean-Pierre Foucault, sur TF1 ! Le présentateur recevra "en duplex de chez lui, une célébrité qui jouera pour gagner de l'argent au profit de l'association Fondation Hopitaux de Paris-Hopitaux de France", présidée par la Première Dame, Brigitte Macron, explique la chaîne. Les invités n'ont pas encore été dévoilés, mais il y aura sûrement des acteurs, chanteurs, sportifs, humoristes ou encore animateurs.

En revanche, on sait que le joker "l'avis du public" devient "l'appel à la maison" : "si la célébrité est en difficulté, elle peut faire appel à vous et c'est Camille qui décrochera son téléphone pour vous appeler", explique TF1. Si vous avez envie de devenir le joker des stars dans Qui veut gagner des millions ?, vous pouvez vous inscrire ICI.