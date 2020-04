Cyril Lignac : courses, livraisons... Comment se passent les coulisses de Tous en cuisine ?

Cyril Lignac fait un test à 11h tous les jours avant le direct

Du lundi au vendredi dès 18h45 sur M6, Cyril Lignac anime Tous en cuisine pour vous apprendre à cuisiner avec des aliments simples et pas chers pendant le confinement. Alors que le chef a avoué que l'émission ne continuera pas après le confinement, découvrez les coulisses de Tous en cuisine. Matthieu Jean-Toscani, le producteur, a en effet raconté à Télé Loisirs comment ça se passait sur le tournage.

Tous les jours de la semaine, Cyril Lignac "réalise un premier test" et ce "dans les conditions du direct". Ainsi, cela permet au chef de se préparer et de vérifier avec l'équipe technique que tout se déroule bien, sans problème de son ou d'image. Le problème par contre, c'est que cela force la production à acheter "deux fois plus d'ingrédients", vu que l'acolyte de Mercotte dans Le Meilleur pâtissier doit faire la recette deux fois (une fois le matin pour la répétition et une fois en fin d'après-midi pour le direct).

Courses, livraisons... Qui s'en charge ?

Le producteur de Tous en cuisine a précisé : "On applique les mêmes recommandations que pour la population", donc "on se déplace le moins souvent possible" et "les courses sont nettoyées, les emballages immédiatement jetés". Mais qui fait les courses ? Cyril Lignac ? Non, c'est un régisseur cuisine qui va acheter "des produits frais" et tout ce dont le roi des fourneaux a besoin. Et c'est cette même personne qui se charge de livrer les aliments "directement chez le chef deux à trois par semaine". "On livre aussi les ingrédients à nos invités people qui habitent à Paris" a précisé la prod.